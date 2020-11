Cronaca 836

Incidente sulla statale 117 bis: furgone si ribalta nei pressi di Enna. Traffico paralizzato

Per cause in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato autonomamente e sono attualmente in corso le operazioni di rimozione del veicolo

Redazione

09 Novembre 2020 14:01

Sulla strada statale 117bis “Centrale Sicula” il traffico è provvisoriamente bloccato per un incidente avvenuto al km 35,500, in territorio comunale di Enna. Per cause in corso di accertamento, un furgone si è ribaltato autonomamente e sono attualmente in corso le operazioni di rimozione del veicolo. L’incidente non ha causato feriti. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. (Foto archivio)







