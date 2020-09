Cronaca 1000

Incidente sulla Palermo-Catania, quattro mezzi coinvolti e due persone ferite: traffico in tilt

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, a scontrarsi sarebbero state due vetture e due moto

Redazione

10 Settembre 2020 20:31

Quattro mezzi coinvolti e due persone ferite, con un centauro ricoverato in gravi condizioni al Civico, in un incidente avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Villabate, in direzione del capoluogo siciliano.Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, a scontrarsi sarebbero state due vetture e due moto, che avrebbero innescato una carambola, e ad avere la peggio sarebbero stato i due centauri. Uno di loro è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato in codice rosso al Civico, mentre l'altro si trova al Policlinico. Il traffico è stato rallentato e si sono formato chilometri di fila. E' intervenuto anche il personale dell'Anas per sgomberare la carreggiata dai mezzi e dai detriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.(Luigi Ansaloni, Gds.it)



Quattro mezzi coinvolti e due persone ferite, con un centauro ricoverato in gravi condizioni al Civico, in un incidente avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Villabate, in direzione del capoluogo siciliano.Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, a scontrarsi sarebbero state due vetture e due moto, che avrebbero innescato una carambola, e ad avere la peggio sarebbero stato i due centauri. Uno di loro è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato in codice rosso al Civico, mentre l'altro si trova al Policlinico. Il traffico è stato rallentato e si sono formato chilometri di fila. E' intervenuto anche il personale dell'Anas per sgomberare la carreggiata dai mezzi e dai detriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.(Luigi Ansaloni, Gds.it)



News Successiva Omicidio Willy, Marco Bianchi: "Stavamo facendo sesso al cimitero con mio fratello, un amico e tre ragazze prima di intervenire"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare