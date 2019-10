Cronaca 218

Incidente sulla Licata-Canicattì: automobilista muore dopo due giorni

L'uomo, che era stato ricoverato in urgenza, è morto ieri all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì

Redazione

15 Ottobre 2019 09:18

Nulla da fare per Carmelo Curto, 83 anni di Castrofilippo, coinvolto in un incidente autonomo lo scorso sabato pomeriggio sulla statale 123 Licata-Canicattì in territorio di Naro. L'anziano, che era stato ricoverato in urgenza, è morto ieri all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì a causa di complicazioni sorte durante la notte.L'uomo era a bordo della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Oggi nel pomeriggio nella chiesa Madre di Castrofilippo si celebreranno i funerali.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.



Nulla da fare per Carmelo Curto, 83 anni di Castrofilippo, coinvolto in un incidente autonomo lo scorso sabato pomeriggio sulla statale 123 Licata-Canicattì in territorio di Naro. L'anziano, che era stato ricoverato in urgenza, è morto ieri all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì a causa di complicazioni sorte durante la notte.L'uomo era a bordo della sua Fiat Punto quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Oggi nel pomeriggio nella chiesa Madre di Castrofilippo si celebreranno i funerali.

L'articolo completo di Paolo Picone nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.



News Successiva Beccata all'aeroporto di Palermo con la crema alla marijuana: donna segnalata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews