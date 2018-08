Cronaca 401

Incidente sulla Gela - Catania: un morto e cinque feriti

E’ il bilancio di un incidente stradale verificatosi nei pressi di Mineo. Lo scontro fra una Fiat Multipla e un autocarro, ha perso la vita Antonio Nicosia di 49 anni

Redazione

20 Agosto 2018 11:59

Tragico incidente la scorsa notte sulla strada statale Catania-Gela in territorio di Mineo. Nello scontro tra una Fiat Multipla e un autocarro è morto un uomo di 49 anni, Antonio Nicosia, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite.La vittima era alla guida della Multipla, con a bordo altri quattro passeggeri, che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l'autocarro che trasportava ortaggi, il cui camionista è rimasto anche lui ferito.

I cinque feriti sono ricoverati nell’ospedale di Caltagirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La Procura di Caltagirone ha disposto l’apertura di un’inchiesta.

Si fa quindi sempre più pesante il bilancio delle vittime sulla strada di agosto in Sicilia.

Questo fine settimana aveva già registrato un morto e cinque feriti, portando il totale di chi ha perso la vittima in questo mese a 17. Il morto di oggi è quindi il diciottesimo di agosto.(Gds)



