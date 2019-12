Cronaca 482

Incidente sulla Catania-Messina: auto si ribalta, code di oltre un'ora

Tre persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso

Redazione

30 Dicembre 2019 14:26

Incidente questa mattina, intorno alle 12, lungo l'autostrada A18 Catania-Messina, in direzione Messina. Coinvolte due automobili, un'Alfa Romeo,che si è ribaltata e una Peugeot. L'impatto è avvenuto poco prima dello svincolo di Acireale. Ancora da chiarire l'esatta dinamica.Sul posto il personale della polizia stradale di Catania e una squadra dei vigili del fuoco. Tre persone sarebbero rimaste ferite. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso inviato dalla base dell'ospedale Cannizzaro che ha trasportato un 40enne, arrivato in codice rosso per un politrauama.

Si registrano code di circa cinque chilometri. Alcuni automobilisti hanno dichiarato di essere rimasti fermi per oltre un'ora.



