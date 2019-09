Cronaca 1283

Incidente sulla A19, autista perde controllo del tir: trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia

L'incidente si è verificato tra Agira e Catenanuova all'altezza del km 150. Il tratto è rimasto temporaneamente chiuso

Rita Cinardi

02 Settembre 2019 22:18

E' stato trasportato all'ospedale Sant'Elia intorno alle 19.30 di questa sera un uomo di 63 anni di Villafrati (in provincia di Palermo) rimasto vittima di un incidente autonomo sulla A19, Palermo-Catania, all'altezza di Agira in direzione Palermo. L'uomo era a bordo di un tir (nella foto di Seguo News) quando ad un tratto ha perso il controllo del mezzo finendo prima contro il guardrail e poi contro un altro mezzo. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118, dalla centrale operativa di Caltanissetta, che ha trasportato il 63enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui il medico di guardia ha provveduto a stabilizzarlo e a sottoporlo ad esami diagnostici. L'uomo, che avrebbe riportato diversi traumi, non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per provvedere alla rimozione del mezzo in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.



