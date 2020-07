Cronaca 536

Incidente nei pressi di Enna, chiusa al traffico una carreggiata lungo l'autostrada Palermo - Catania

La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere ai soccorritori di rimuovere il mezzo incidentato

Redazione

06 Luglio 2020 09:34

La carreggiata lungo la A19 “Palermo Catania”, in direzione Catania, è temporaneamente chiusa dal km 129,200 al km 136,400, tra gli svincoli di Mulinello e Dittaino, in località Assoro (provincia di Enna), a causa di un incidente. Le deviazioni avvengono sulla strada statale 192. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo incidentato.Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.













