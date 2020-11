Cronaca 1279

Incidente mortale sulla Gela-Caltanissetta, il Pm chiede 9 anni di reclusione per istruttore di guida

L'imputato, Andrea Nicosia di 26 anni, è accusato di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime

Redazione

25 Novembre 2020 15:49

Il pubblico ministero Luigi Lo Valvo ha chiesto 9 anni di reclusione per Andrea Nicosia, 26 anni, istruttore di guida di Gela, ritenuto il presunto responsabile dell’incidente che il 16 novembre 2018 sulla statale 626 Gela - Caltanissetta causò la morte di Giuseppe Danese 55 anni di Riesi ed Angelo Scalzo 16 anni di Gela.. L'imputato è accusato di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime. Alla richiesta della procura si sono associati i legali di parte civile. La prossima udienza è fissata per il 10 dicembre davanti al Gup Silvia Passanisi per dare la parola alla difesa dell’imputato e poi il giudice entrerà in camera di consiglio per la sentenza.

