Incidente mortale nell'ennese: muore Antonio Leanza, imprenditore zootecnico di 51 anni

Secondo una prima ricostruzione si ipotizza che l'uomo possa avere avuto un malore mentre si trovava alla guida e abbia perso i sensi

Redazione

27 Maggio 2020 11:58

Incidente mortale questa mattina in contrada Santa Maria, nei pressi del cimitero di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna. La vittima è l'imprenditore zootecnico di 51 anni, Antonio Leanza.La sua auto, una Fiat Punto, è sbandata ed è andata a sbattere contro un palo della luce. Immediato l'intervento di un'ambulanza e dei vigili urbani ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso.





