Incidente mortale a Misilmeri, due minorenni morti bruciati: l'auto si è incendiata

Secondo una prima ricostruzione, l'auto sarebbe uscita di strada tranciando un albero e finendo in una scarpata

Redazione

20 Ottobre 2019 11:34

Due minorenni, Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura di 16 anni, sono morti stanotte intorno alle ore 4 in un gravissimo incidente verificato nella zona Placa tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Ci sono anche tre feriti di cui uno in gravissime condizioni.L'auto, una BMW, proveniva da Palermo e sul rettilineo della contrada Placa, è uscita di strada tranciando un albero d'ulivo e finendo in una scarpata. L'auto si è incendiata.

Un ragazzo è morto immediatamente, l'altro è morto nel tragitto verso l'ospedale. I residenti di una palazzina si a pochi metri dell'incidente si sono attivati immediatamente estraendo i tre ragazzi feriti all'interno dell'abitacolo prima che le fiamme li avvolgessero. (Gds)





