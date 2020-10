Cronaca 925

Incidente lungo la statale 190 nei pressi di Riesi: tre persone ferite. Strada chiusa al traffico

L'incidente si è verificato sulla strada statale 190 cosiddetta "Delle Solfare". Personale dell'Anas sul posto

Redazione

15 Ottobre 2020 20:15

La strada statale 190 “Delle Solfare” è provvisoriamente chiusa al traffico per incidente in prossimità del km 32,200, a Riesi. Nell’impatto tre persone sono rimaste ferite. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.





