Incidente in un tratto della Ss 640 Agrigento-Caltanissetta, muore un ciclista di 71 anni

L'uomo è stato travolto da una Peugeot Expert che proveniva da Sciacca. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri

Redazione

12 Dicembre 2020 12:35

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 4 è chiuso al traffico un tratto di 2 km della strada statale 640 “Strada degli Scrittori", ad Agrigento. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona è deceduta. La vittima è un ciclista di 71 anni di Grotte, Nicolò Mancuso il quale è morto dopo essere stato travolto da un furgone lungo la strada statale 640, all'altezza di contrada Maddalusa.L'uomo è stato travolto da una Peugeot Expert che proveniva da Sciacca. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto dopo pochi minuti insieme alle ambulanze del 118 e alla polizia stradale. L'uomo è morto sul colpo. Il traffico è stato deviato.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.













