Incidente autonomo, sancataldese arriva in gravissime condizioni al Sant'Elia: trasferito al Civico

Le condizioni dell'uomosono apparse subito drammatiche per via di un gravissimo trauma toracico

Rita Cinardi

25 Febbraio 2020 21:34

Grave incidente autonomo questa mattina intorno alle 10.30 in contrada Favarella. Un uomo di San Cataldo, R.M. le iniziali, 71 anni, stava viaggiando a bordo della sua auto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Subito l'anziano è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Qui le condizioni sono apparse subito drammatiche per via di un gravissimo trauma toracico. Una vera e propria corsa contro il tempo per salvarlo quello delle due anestesiste Rita D'Ippolito e Rosy Camilleri che alla fine sono riuscite a tenere in vita l'uomo. In un primo tempo R.M. è stato ricoverato in Rianimazione, in giornata però si è reso necessario il trasporto all'ospedale Civico di Palermo nel reparto di Chirurgia Toracica.

