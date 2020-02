Cronaca 1322

Incidente autonomo in provincia di Enna: giovane trasportato in gravissime condizioni al Sant'Elia

Qui il quadro clinico è risultato drammatico per via dei vari traumi riportati

Rita Cinardi

16 Febbraio 2020 11:12

Incidente autonomo ieri sera intorno alle 20 nella strada provinciale tra Cerami e Nicosia. Un giovane di 26 anni, Giacomo Fiordaliso, di Capizzi, è stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Qui il quadro clinico è risultato drammatico per via dei vari traumi riportati. Il giovane è stato dunque trasferito, sempre in elisoccorso, a Messina per essere sottoposto ad un intervento di radiologia interventistica.

Incidente autonomo ieri sera intorno alle 20 nella strada provinciale tra Cerami e Nicosia. Un giovane di 26 anni, Giacomo Fiordaliso, di Capizzi, è stato trasportato in elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Qui il quadro clinico è risultato drammatico per via dei vari traumi riportati. Il giovane è stato dunque trasferito, sempre in elisoccorso, a Messina per essere sottoposto ad un intervento di radiologia interventistica.

Tenta rapina a una tabaccheria di Canicattì: ma viene messo in fuga a colpi di scopa

News Successiva Caltanissetta. I residenti di Piano Geraci: "Ogni sabato al mercatino è il caos. Urge una regolamentazione della viabilità"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare