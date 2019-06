Cronaca 211

Incidente al mercato rionale di Gela. Il sindaco di Caltanissetta esprime solidarietà e vicinanza

Il primo cittadino ha chiamato il collega Lucio Greco per conoscere le condizioni di salute dei feriti. Cinque sono gravissimi

Redazione

06 Giugno 2019 12:49

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha chiamato stamane al telefono il primo cittadino di Gela, Lucio Greco, per esprimere la solidarietà della città di Caltanissetta dopo il drammatico incidente verificatosi al mercato rionale di via Madonna del Rosario nella giornata di ieri. “Ho chiamato il collega Greco per conoscere le condizioni di salute dei feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni e per esprimere un sentimento di vicinanza a nome dei cittadini nisseni. Il nostro pensiero va ai feriti e alle famiglie con la speranza di un miglioramento del quadro clinico”.

