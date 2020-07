Cronaca 789

Incidente a Scoglitti, dopo la morte di una 17enne non ce l'ha fatta neanche il suo fidanzato

Non ce l'ha fatta il 26enne Filippo Calvo, coinvolto ieri alle 2 del mattino in un incidente stradale alle porte di Scoglitti.

Redazione

28 Luglio 2020 12:12

Non ce l'ha fatta il 26enne Filippo Calvo, coinvolto ieri alle 2 del mattino in un incidente stradale alle porte di Scoglitti. Era stato trasferito ieri all’ospedale Cervello di Palermo in condizioni critiche. Stamattina alle 8.30 è stata dichiarata la morte celebrale.Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando ha impattato contro un’autovettura. La ragazza 17enne che viaggiava con lui era morta sul colpo. I carabinieri stanno effettuando le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente. I funerali di Eliana Denaro, verranno celebrati oggi alle 16.45 alla chiesa di Santa Maria Goretti di Vittoria. Sui social i messaggi di cordoglio degli amici dei due giovani. La commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha proclamato il lutto cittadino.



