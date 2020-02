Cronaca 6380

Incidente a Ravanusa, perde la vita giovane di 29 anni. Altri due ragazzi gravi al Sant'Elia di Caltanissetta

Tre in tutto i feriti. Un altro giovane, in condizioni meno gravi, è stato trasportato al Barone Lombardo di Canicattì

Redazione

02 Febbraio 2020 09:46

Incidente autonomo mortale nella notte in via Gramsci a Ravanusa. Il conducente di un'auto con a bordo 4 giovani ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Nell'incidente ha perso la vita Lorenzo Miceli di 29 anni, ex consigliere comunale del M5S a Ravanusa. Lorenzo è figlio di Giovanni, segretario provinciale della Uil pensionati e nipote di Rosario Miceli ex assessore ed attuale commissario della Dedalo ambiente Spa. Altri due giovani, una ragazza e un ragazzo, sono stati trasferiti in codice rosso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e sono in prognosi riservata. Un altro giovane, in codice giallo, è stato trasportato all'ospedale di Canicattì. Sul posto hanno operato i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Canicatti.



