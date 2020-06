Cronaca 1573

Incidente a Niscemi, perde il controllo della sua moto: muore un imprenditore di 38 anni

La vittima è Saverio Liardo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto lungo la provinciale 102 che collega il comune di Niscemi con Santo Pietro

24 Giugno 2020 20:35

Esce in moto per andare a fare una passeggiata, ma perde il controllo della due ruote e muore. Vittima è un imprenditore edile di Niscemi, Saverio Liardo di 38 anni.Il corpo senza vita dell’uomo è stato rinvenuto lungo la provinciale 102 che collega il comune di Niscemi con Santo Pietro, frazione di Caltagirone. Il motociclista era in sella ad una Honda Hornet con cui di frequente amava muoversi.

La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Caltagirone. Sull'asfalto i carabinieri di Caltagirone non hanno trovato alcun elemento che possa fare ipotizzare al coinvolgimento di un altro veicolo



