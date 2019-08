Cronaca 2462

Incidente a Modica, amputati gli arti a un 20enne. Entrambi i conducenti erano drogati

Si tratta di un 40enne e di un 22enne che sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali colpose gravissime, avendo causato la perdita di un arto al passeggero

Redazione

15 Agosto 2019 11:05

Grave incidente a Modica. Intorno all'1,20, un motociclo Honda SH si è scontrato contro una Lancia Y sulla strada provinciale 66. Ad avere la peggio il passeggero della moto, un 20enne che ha riportato l’amputazione del braccio sul momento dell’impatto e la sub amputazione di una gamba. Il giovane rimane in gravi condizioni e si trova ricoverato presso il nosocomio Cannizzaro di Catania. Ferito anche il conducente del motociclo e quello della Lancia Y.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica. Al termine delle operazioni, i veicoli sono stati sequestrati e, dalle analisi, è emerso che entrambi i conducenti erano positivi all’assunzione di droghe.



Si tratta di un 40enne e di un 22enne che sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali colpose gravissime, avendo causato la perdita di un arto al passeggero.

Secondo una ricostruzione, il motoveicolo avrebbe eseguito un sorpasso in un tratto non consentito. Le condizioni del giovane passeggero della moto restano molto gravi. (Denise Marfia, Gds.it)



