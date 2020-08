Cronaca 1207

Incidente a Canicattì, muore bracciante di Delia: arrestato 45enne positivo ad alcol e droga

A seguito dei primi accertamenti, il 45enne è risultato alla guida dell’auto nonostante la patente scaduta e positivo all'alcoltest

01 Agosto 2020 16:00

Un bracciante agricolo di 64 anni, Filippo Fantauzzi, di Delia, in provincia di Caltanissetta, è morto in un incidente stradale in contrada Giacchetto, a Canicattì, nell'Agrigentino. All’alba, lungo la statale 123, si sono scontrate l’Autobianchi 112 della vittima con una Renault Clio di un quarantacinquenne.Entrambi gli automobilisti sono rimasti incastrati nell’abitacolo delle autovetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco. Fantauzzi è morto prima di giungere, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sono intervenuti i carabinieri.

A seguito dei primi accertamenti, il 45enne è risultato alla guida dell’auto nonostante la patente scaduta e positivo all'alcoltest con valore superiore a 2,5. L'uomo è risultato positivo anche al test della droga avendo assunto dosi di cocaina.

I militari hanno quindi proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio stradale. Il fermato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato condotto presso il carcere di Agrigento.



