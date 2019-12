Eventi 131

Incentivi per la riqualificazione dei centri abitati, a Niscemi seminario della Cna su Eco sisma bonus

Il seminario si terrà venerdì 20 dicembre, alle 16, alla biblioteca comunale di via IV novembre. Si parlerà di incentivi e riqualificazione degli immobili

Redazione

16 Dicembre 2019 16:45

Si terrà a Niscemi, Venerdì 20 dicembre con inizio alle ore 16.00, presso la Biblioteca comunale di via IV Novembre, il seminario organizzato dalla CNA Caltanissetta (Confederazione Nazionale Artigianato – Unione provinciale di Caltanissetta) sugli incentivi per la riqualificazione degli immobili attraverso la formula della cessione del credito per interventi di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico. Nel corso dei lavori verrà illustrato il progetto promosso dalla Cna in collaborazione con ENI, Harley&Dikkinson e CAEC. Saranno esposte e chiarite le norme vigenti per ottenere incentivi e detrazioni per i lavori in singole unità abitative e nei condomini: una grande opportunità per famiglie e imprese. A seguire verranno illustrati gli strumenti messi in campo dalla Cna per attualizzare i benefici del credito d’imposta su interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico delle unità abitative. Previsti nel corso dell’incontro, organizzato dalla Cna con il patrocinio del Comune di Niscemi e in collaborazione con gli ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, gli interventi di Pasquale Gallina - Direttore della Cna Caltanissetta, Massimiliano Valentino Conti - Sindaco del Comune di Niscemi, Nunzio Cannizzaro – Presidente dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Caltanissetta, Paolo Lo Iacono - Presidente dell'ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, Sebastiano Caggia - Amministratore Delegato del Caec (Consorzio Artigiano Edile Società Cooperativa) e Ludovico Glorioso - Responsabile Regionale Cna Riqualifichiamo l’Italia.

