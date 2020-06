Cronaca 254

Incendio sull'autostrada tra Palermo e Villabate: fiamme divampate nei pressi di uno spartitraffico

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

Redazione

24 Giugno 2020 15:31

Incendi in provincia di Palermo. Così come ipotizzato da un bollettino dell protezione civile, oggi giornata di roghi.Le fiamme sono divampate nello spartitraffico dell'autostrada A19, tra Palermo e Villabate, in direzione Catania. Si sono registrate code e rallentamenti.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.





