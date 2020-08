Cronaca 408

Incendio doloso a Serradifalco, fiamme divorano la riserva naturale di Lago Soprano

Il rogo è divampato in due parti opposte della riserva naturale orientata di Lago Soprano. La denuncia di Legambiente, WWF, Lipu e amministrazione comunale

Redazione

12 Agosto 2020 10:21

Fiamme e roghi a Serradifalco. Un incendio è divampato ieri pomeriggio in due parti opposte della riserva naturale orientata di Lago Soprano, nel Nisseno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e squadre dell’antincendio boschivo della Regione siciliana.Si tratterebbe di un incendio di natura dolosa, "vedi caso dopo la mobilitazione da parte di Legambiente, WWF, Lipu e soprattutto dell’Amministrazione Comunale che da anni richiede l’assegnazione e gestione della riserva", dice il sindaco Leonardo Burgio, che annuncia sul suo profilo Facebook un esposto alla Procura della Repubblica.

Sulla vicenda intervengono anche Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Ivo Cigna, presidente del circolo Legambiente di Caltanissetta.

"L'incendio avvenuto ieri in due parti opposte del lago Soprano di Serradifalco, verosimilmente di origine dolosa, insieme alle velate minacce ricevute da chi ha liberamente manifestato in occasione dell’evento "Goletta dei Laghi", organizzata da Legambiente lo scorso 7 agosto - dicono gli ambientalisti -, mette pesantemente in evidenza la presenza degli interessi di parte che hanno ostacolato, e continuano ad ostacolare, la nascita della Riserva Naturale Orientata, ad oltre vent'anni dalla sua formale istituzione".

"Legambiente Sicilia ed il circolo di Caltanissetta - dichiarano i presidenti Gianfranco Zanna e Ivo Cigna - sono a fianco di chi è stato minacciato e lotta per la nascita effettiva della Riserva. Allo stesso tempo chiediamo alla forze sane, maggioritarie di Serradifalco, di isolare chi, senza alcuna visione strategica, minaccia e vuole preservare il tal quale, non comprendendo l’immenso valore naturale di quello che può diventare, se governato, un grande attrattore locale".





