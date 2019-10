Attualita 67

Inadempienze e disagi per gli utenti: il Comune di Gela potrebbe rescindere il contratto con Caltaqua

L'amministrazione guidata dal sindaco Lucio Greco sta vagliando l'ipotesi di rescindere ogni rapporto con Caltaqua

Redazione

10 Ottobre 2019 15:22

Il sindaco Lucio Greco ha partecipato, ieri, ad una riunione fiume che

si è tenuta a Caltanissetta, all’Ato idrico.

L’incontro è stato incentrato sul modus operandi della commissione, in

considerazione del fatto che la normativa vigente dice di valutare

osservazioni e criticità che i Comuni interessati al servizio dovrebbero

esplicitare e poi, nella valutazione di osservazioni ed eventuali

inadempienze, valutare se ci sono concreti motivi per arrivare a

chiedere la risoluzione del contratto e addirittura la risoluzione nei

confronti di Caltaqua.

Allo stato è in atto la lettura e la valutazione delle relazioni, ma si

stanno valutando anche ipotesi di inadempienze che potrebbero

configurarsi.

Anche l’aspetto delle fognatura e della depurazione non è stato

tralasciato e l’attenzione è stata focalizzata su alcuni procedimenti

penali, sulla gravità di queste fattispecie in corso, sulla ricerca di

valutazione sotto il profilo probatorio di queste criticità al punto da

configurare reati penali.

Si sta esaminando, infine, la convenzione, la carta dei servizi ed è in

atto un lavoro a tutto campo per verificare le inadempienze di questi

anni di gestione di Caltaqua.

