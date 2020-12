Cronaca 1222

In viaggio verso Caltanissetta con 46 grammi di marijuana: denunciati dalla polizia tre nisseni

I tre, già noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati dalla polizia in corrispondenza dello svincolo autostradale di Caltanissetta della A19

Redazione

11 Dicembre 2020 21:09

Ieri pomeriggio, la Polizia Stradale di Caltanissetta e della Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Buonfomello (PA), nel corso di un’attività congiunta di vigilanza stradale, in corrispondenza dello svincolo autostradale di Caltanissetta della Al9, ha sottoposto a controllo tre persone, tutte di Caltanissetta, già note alle Forze dell’Ordine.In particolare, S.L. di anni 26, F.L. di anni 54 e G.M. di anni 41 detenevano e trasportavano a bordo dell’autovettura su cui viaggiavano, 46 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, dall’alto principio attivo, da immettere presumibilmente sulle “piazze dello spaccio” della città nissena.

I tre sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita in seguito al controllo di routine sull’autovettura Alfa Romeo su cui viaggiavano i tre nisseni, provenienti dall’A/19 e diretti verso Caltanissetta. Il loro comportamento, particolarmente nervoso tenuto nella fase del controllo, faceva insospettire gli operatori, i quali ispezionavano accuratamente il veicolo, rinvenendo, occultato all’interno del bagagliaio, un involucro in cellophane contenente la sostanza stupefacente.

La sostanza è stata quindi sequestrata e sottoposta ad un’analisi preliminare presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Caltanissetta che ha restituito esito positivo.



