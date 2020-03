Attualita 285

"In una notte senza luna": è uscito il nono romanzo del farmacista-scrittore Vincenzo Bonasera

Anche in questo romanzo non mancano tante pagine poetiche, romantiche, ironiche che faranno sorridere e riflettere

07 Marzo 2020 11:50

…E così fu che…il dott. Vincenzo Bonasera ha ultimato il suo 9° romanzo e da pochi giorni è uscito dalla tipografia: il titolo è “In una notte senza luna” e parla di un preside che lascia Roma per Acireale alla ricerca di una serenità perduta a causa di due eventi tragici. Le nuove conoscenze, i rapporti con gli studenti, i professori, il personale ausiliario, l’atmosfera, le bellezze naturali e artistiche della cittadina etnea gli saranno di grande sostegno e conforto, purtroppo però il destino, quello negativo, tornerà a interessarsi del preside. Ma, non possiamo anticipare come andrà a finire la storia inventata dal farmacista-scrittore. Anche in questo romanzo non mancano tante pagine poetiche, romantiche, ironiche che faranno sorridere e riflettere attraverso uno stile di scrivere semplice, accattivante e privo di fronzoli inutili. Il lettore, tuttavia, verrà a trovarsi difronte a una “trovata letteraria inedita”: Vincenzo Bonasera, infatti, al preside fa elaborare alcune “recensioni su scrittori” che nella realtà questi “scrittori” altri non sono che egli stesso. Ha voluto così, in tal modo, richiamare alla memoria dei suoi lettori alcune pagine dei romanzi da lui scritti negli anni passati: “E così fu che”- “La lunga ombra del destino”- “Alla fine è sempre amore”- “Vivere una vita diversa”- “Delitto a Catania”- “Nel sogno dell’amore”- “Dentro un’emozione”- “Ritorno in Sicilia”.



