Attualita 91

In Sicilia week end dell'Immacolata con temperature primaverili

Al Nord ci sarà freddo mentre al Centro Sud temperature primaverili e in Sicilia sono attesi 18-20°C

Redazione

06 Dicembre 2019 18:21

Sarà un week end dai due volti quello che ci apprestiamo a vivere. Al Nord, secondo il team de iLMeteo.it, ci sarà freddo mentre al Centro Sud temperature primaverili e in Sicilia sono attesi 18-20°C.Sabato 7 dicembre sono previsti temporali e brutto tempo in Toscana mentre sul resto d'Italia tempo nuvoloso e al Sud sole. Domenica 8 dicembre un ulteriore miglioramento sull'area tirrenica renderà le precipitazioni ancora più sporadiche, ancora sole al Centro Sud.

Lunedì 9 cambierà tutto a causa dell'arrivo di correnti fredde e instabili dal Nord Europa: piogge e temporali tra Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Nevicate, invece, sono previste sulle Alpi occidentali: in Valle D'Aosta è possibile neve fino a 80 cm, e anche sull'alto Piemonte.



