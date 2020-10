Politica 973

In Sicilia voto anomalo nei 60 comuni alle urne. Lega e M5S da soli perdono: sorpresa ad Agrigento

A Enna vince il sindaco uscente Maurizio Di Pietro mentre nella città dei Templi l'uscente Firetto insegue Miccichè

Redazione

05 Ottobre 2020 20:54

E' un risultato dalle molteplici e complesse chiavi di lettura quello che emerge dallo spoglio, ancora in corso, in Sicilia per le amministrative: 60 i comuni alle urne, tra cui Agrigento ed Enna, gli unici capoluoghi di provincia al voto; quindici i comuni oltre i 15 mila abitanti dove bisognava ottenere il 40% più uno dei voti per essere eletti al primo turno. Nell'isola, nel complesso, ha votato appena il 59,18% (409.385) dei 691.762 elettori aventi diritto.

Ancora una volta il sistema elettorale ha mostrato le sue falle: a distanza di ore dalla chiusura dei seggi (alle 15) i dati ufficiali, raccolti dal sistema della Regione siciliana, vengono trasmessi a rilento. M5s e Lega perdono dove correvano da soli.

A Enna vince il sindaco uscente Maurizio Di Pietro, appoggiato da liste civiche e da Italia Viva, che si attesta intorno al 60 per cento, mentre il 'rivale' Dario Cardaci (centrosinistra), naviga attorno al 24 per cento. Nella città di Pirandello, Franco Miccichè (liste civiche e Vox) spariglia i pronostici: è in vantaggio a metà spoglio sfiorando il 40%, seguono l'uscente Lillo Firetto e l'ex sindaco Marco Zambuto (centrodestra).

Probabile il ballottaggio.

L'alleanza M5s-Pd risulta vincente nella città ex Fiat di Termini Imerese (Pa), dove Maria Terranova (consigliera uscente M5s) veleggia poco sopra il 40%, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) deve arrendersi al candidato del centrodestra Pinuccio Calabrò, sopra il 60%. Analizzando i risultati anche di altre regioni, il ministro Luigi Di Maio, comunque esulta: "Le coalizioni ci premiano ovunque, gli iscritti avevano ragione".

Magro il bottino dei pentastellati, invece, nei comuni dove l'intesa col centrosinistra non è stata possibile. A Milazzo (Me), è in testa, con oltre il 40% Pippo Midili (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima) , a Carini (Pa) sfiora il 40% Giovì Monteleone del centrosinistra, mentre Ambrogio Conigliaro del M5s è intorno al 4%. Male anche la Lega.

Tornano in auge vecchi volti della Seconda Repubblica: nell'isola di Favignana (Tp) vince Francesco Forgione, ex leader di Rifondazione comunista in Sicilia e un passato a capo della commissione Antimafia nazionale; ad Augusta (Sr) l'ex sindaco degli anni '90 Pippo Gulino lotta gomito a gomito con l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Mare: entrambi sono sostenuti da liste civiche. Distanziati di circa dieci punti percentuali l'ex sindaco Massimo Carrubba e il sindaco uscente del M5s Cettina Di Pietro.

Giochi fatti a San Mauro Castelverde (Pa) e Gibellina (Tp): in entrambi i comuni c'era un solo candidato e per essere eletti era necessario che alle urne si recasse il 50 per cento più uno dell'elettorato attivo. Così è stato: Giuseppe Minutilla, 66 anni, è stato confermato a San Mauro Castelverde (1.847 anime), Salvatore Sutera a Gibellina, cittadina famosa per il terremoto che la devastò nel 1968. (ANSA).

E' un risultato dalle molteplici e complesse chiavi di lettura quello che emerge dallo spoglio, ancora in corso, in Sicilia per le amministrative: 60 i comuni alle urne, tra cui Agrigento ed Enna, gli unici capoluoghi di provincia al voto; quindici i comuni oltre i 15 mila abitanti dove bisognava ottenere il 40% più uno dei voti per essere eletti al primo turno. Nell'isola, nel complesso, ha votato appena il 59,18% (409.385) dei 691.762 elettori aventi diritto.

Ancora una volta il sistema elettorale ha mostrato le sue falle: a distanza di ore dalla chiusura dei seggi (alle 15) i dati ufficiali, raccolti dal sistema della Regione siciliana, vengono trasmessi a rilento. M5s e Lega perdono dove correvano da soli.

A Enna vince il sindaco uscente Maurizio Di Pietro, appoggiato da liste civiche e da Italia Viva, che si attesta intorno al 60 per cento, mentre il 'rivale' Dario Cardaci (centrosinistra), naviga attorno al 24 per cento. Nella città di Pirandello, Franco Miccichè (liste civiche e Vox) spariglia i pronostici: è in vantaggio a metà spoglio sfiorando il 40%, seguono l'uscente Lillo Firetto e l'ex sindaco Marco Zambuto (centrodestra).

Probabile il ballottaggio.

L'alleanza M5s-Pd risulta vincente nella città ex Fiat di Termini Imerese (Pa), dove Maria Terranova (consigliera uscente M5s) veleggia poco sopra il 40%, mentre a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) deve arrendersi al candidato del centrodestra Pinuccio Calabrò, sopra il 60%. Analizzando i risultati anche di altre regioni, il ministro Luigi Di Maio, comunque esulta: "Le coalizioni ci premiano ovunque, gli iscritti avevano ragione".

Magro il bottino dei pentastellati, invece, nei comuni dove l'intesa col centrosinistra non è stata possibile. A Milazzo (Me), è in testa, con oltre il 40% Pippo Midili (Forza Italia, Fratelli d'Italia, Diventerà Bellissima) , a Carini (Pa) sfiora il 40% Giovì Monteleone del centrosinistra, mentre Ambrogio Conigliaro del M5s è intorno al 4%. Male anche la Lega.

Tornano in auge vecchi volti della Seconda Repubblica: nell'isola di Favignana (Tp) vince Francesco Forgione, ex leader di Rifondazione comunista in Sicilia e un passato a capo della commissione Antimafia nazionale; ad Augusta (Sr) l'ex sindaco degli anni '90 Pippo Gulino lotta gomito a gomito con l'ex consigliere comunale Giuseppe Di Mare: entrambi sono sostenuti da liste civiche. Distanziati di circa dieci punti percentuali l'ex sindaco Massimo Carrubba e il sindaco uscente del M5s Cettina Di Pietro.

Giochi fatti a San Mauro Castelverde (Pa) e Gibellina (Tp): in entrambi i comuni c'era un solo candidato e per essere eletti era necessario che alle urne si recasse il 50 per cento più uno dell'elettorato attivo. Così è stato: Giuseppe Minutilla, 66 anni, è stato confermato a San Mauro Castelverde (1.847 anime), Salvatore Sutera a Gibellina, cittadina famosa per il terremoto che la devastò nel 1968. (ANSA).

News Successiva Nuovo Dpcm, dal Governo "nessuna intenzione di chiudere locali né anticiparne l'orario"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare