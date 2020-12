Attualita 749

In Sicilia torna il maltempo, in arrivo una perturbazione che porterà temporali e rischio alluvioni

L'avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 20 dicembre, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale

Redazione

19 Dicembre 2020 16:53

Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo raggiungerà nelle prossime ore la nostra Penisola, determinando un peggioramento delle condizioni meteorologiche in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria, con piogge e temporali sparsi in special modo sulle aree meridionali e ioniche delle due regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dal primo mattino di domani, domenica 20 dicembre, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specialmente sulle rispettive aree meridionali e ioniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per domani, domenica 20 dicembre, allerta gialla sull'intero territorio della Sicilia, sulla Calabria ionica e sul settore occidentale dell’Emilia-Romagna.



