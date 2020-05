Attualita 607

In Sicilia si va verso la riapertura di altre attività commerciali. Musumeci pronto a firmare un'ordinanza

A metà mese il presidente della Regione, firmerà una nuova ordinanza. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa.

Redazione

07 Maggio 2020 15:21

Parrucchieri, barbieri, ristoranti, bar. Il governo nazionale sceglie la strada delle aperture differenziate territori, ma sempre se la curva dei contagi lo permetterà e sotto la responsabilità delle amministrazioni regionali. In Sicilia molte attività dovrebbero riaprire il 18 maggio.Lo ha annunciato lo stesso Nello Musumeci oggi in conferenza stampa, rivelando che a metà mese firmerà una nuova ordinanza. "Abbiamo chiesto al governo centrale di fare riaprire parrucchieri e barbieri, crediamo che possano aprire anche i negozi al dettaglio. Penso che potremo allargare le maglie".

Il ministro delle Autonomie Francesco Boccia ha esteso la lista anche a ristoranti e bar, l'ipotesi, dunque, è che in Sicilia anche queste attività potranno tornare a regime, mentre al momento limitano il loro servizio ai domicili e all'asporto.

Musumeci però raccomanda prudenza e bacchetta una parte dei siciliani: "Ho visto troppe persone che vanno in giro senza mascherina".



