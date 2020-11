Cronaca 1111

In Sicilia nuove regole per la domenica: panifici aperti. Chiusi negozi e centri commerciali

Oltre all'asporto nella ristorazione è consentita l'attività dei negozi di piante e fiori ma solo negli orari di apertura dei cimiteri

21 Novembre 2020 18:21

Negozi chiusi, asporto consentito fino alle 22 per bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie. E i panifici? La circolare con cui la Regione indica quali attività la domenica e nei festivi possono stare aperte non lo chiariva.Adesso arriva una nota in cui si spiega che anche i panifici potranno tenere alzate le saracinesche con le regole della ristorazione. Dunque sarà possibile solo il servizio da asporto. Rimangono chiusi supermercati e centri commerciali.

"L'attuale situazione emergenziale da Covid-19 comporta numerose complessità da gestire - si legge nella nota -. Si fa appello al più alto senso di equilibrio e buon senso a cui devono essere ispirate le azioni delle amministrazioni locali e delle stesse istituzioni regionali, consapevoli che qualsiasi scelta intrapresa porta in sé atteggiamenti contrari ma anche di consenso.

Le misure di distanziamento sociale e di isolamento sono oggi le uniche (mancando il vaccino) che possono far ridurre i contagi, i ricoveri ospedalieri e le vittime".

Domani, dunque, nuove regole. Oltre all'asporto nella ristorazione è consentita l'attività dei negozi di piante e fiori ma solo negli orari di apertura dei cimiteri. Aperte anche le farmacie, le parafarmacie, le edicole e le rivendite di tabacchi. Rimane consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.



News Successiva Coronavirus. In Sicilia 1.838 casi in più e 43 morti, sale il tasso di positività. In Italia 34.767 nuovi contagi e 692 decessi

