In Sicilia nel week end temperature in aumento, arriva l'anticiclone africano

Le temperature saliranno sopra la media del periodo di quasi 10 gradi. Domenica sono previsti fino a 31 gradi

18 Ottobre 2019 15:10

Caldo africano in arrivo nel fine settimana. Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it, sia sabato che domenica, le precipitazioni, localmente intense, interesseranno il Nordovest, la Liguria e in un primo momento i rilievi del Triveneto ma sul resto d'Italia l'aumento della pressione farà aumentare le temperature.Da un lato, dunque, arriverà una perturbazione atlantica che insisterà su alcune regioni e dall'altra, avanzerà l'anticiclone africano con le temperature che saliranno sopra la media del periodo di quasi 10°C.

Domenica, ad esempio, sono previsti fino a 29-31°C su Sicilia e Puglia mentre a Roma, Firenze e Napoli si sfioreranno i 28°C, nelle zone interne della Sardegna si avranno picchi di 32°C e punte di 25°C in Emilia come a Bologna.

Il caldo continuerà anche nella prossima settimana quando da martedì l'anticiclone sub-tropicale conquisterà tutta l'Italia.



