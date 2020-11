Attualita 573

In Sicilia è allarme posti letto per i malati gravi di Coronavirus: quelli liberi si stanno esaurendo

Negli ospedali dell'Isola restano in totale 413 posti liberi destinati ha chi ha sintomi gravi. Numeri che potranno assicurare i ricoveri per meno di un mese

Redazione

13 Novembre 2020 09:31

A fotografare la situazione preoccupante delle strutture ospedaliere è Giacinto Pipitone in un approfondimento sul Giornale di Sicilia di oggi, partendo dal report elaborato dalla Protezione Civile sui dati delle Asp siciliane. Si tratta di un documento riservato che ieri ha fatto il giro delle scrivanie di molti sindaci, allarmati dall’aumento vertiginoso di contagi e soprattutto ricoveri. Di più, i sindaci da giorni lamentano di non avere, almeno in via ufficiale, i dati sulla disponibilità di posti. Ieri, nel giorno più nero per la statistica dei contagi (1.692), i nuovi ricoverati sono stati 18. A questo ritmo i 413 posti ancora disponibili basterebbero per 22 giorni.

