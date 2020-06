Politica 668

In provincia di Caltanissetta quattro consiglieri comunali entrano a far parte di Diventerà Bellissima

La dirigente regionale del Movimento, Giovanna Candura, nel corso della conferenza stampa ha sottolineato: "Il sindaco di Delia sa cogliere tutte le proposte, gli altri lo prendano come esempio anziché vivere di piagnistei"

Rita Cinardi

17 Giugno 2020 21:09

Quattro consiglieri comunali della provincia sono ufficilamente transitati nel movimento Diventerà Bellissima. L'ufficializzazione è avvenuta oggi all'Hotel Ventura alla presenza dei dirigenti regionali del movimento Giovanna Candura, Gianfranco Fuschi e Paolo Mattina. Si tratta dei due consiglieri comunali di Delia Linda Lo Dato e Gloria Bancheri e dei consiglieri comunali di Sommatino Filippo Cianci e Mariangela Castellano. Del movimento fanno parte anche l'ex assessore di Sommatino Barbara Castellano, l'ex consigliere provinciale Salvatore Sanfilippo e l'e'x consigliere comunale Calogero Bennici insieme a tuttta la famiglia. "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Giovanna Candura - di vedere crescere il movimento del presidente Nello Musumeci, Diventerà Bellissima, nella provincia di Caltanissetta. Alcuni consiglieri dei comuni di Sommatino e Delia hanno deciso di dichiarare la loro appartenenza a questo movimento e questo è solo l'inizio perché questa crescita avverrà in tutti i comuni della provincia, visto che siamo in contatto costante con altre realtà, con altri consiglieri che sono ben lieti di far parte del movimento. D'altra parte l'azione del presidente Musumeci è sotto gli occhi di tutti. In quest'ultimo periodo con il covid ha lavorato benissimo e la Sicilia gliene può essere grata perché siamo riusciti a scongiurare ciò che è avvenuto in altre regioni d'Italia. Il presidente si sta impegnando molto con l'assessore alla Sanità Ruggero Razza perché la salute dei cittadini siciliani venga tutelata. Ma oltre alla salute ci deve essere la crescita economica della Regione e in tal senso la finanziaria è stata orientata e ben presto vedremo i risultati con le misure che saranno a disposizione dei sindaci, e qui ce n'è uno, Gianfilippo Bancheri, primo cittadino di Delia, che sa cogliere tutte le proposte che vengono presentate mentre ce ne sono altri che non hanno progetti esecutivi e non riescono e quindi è un problema loro non è un problema del presidente della Regione. Gianfilippo Bancheri è continuamente in contatto con la Regione e riesce a intercettare i finanziamenti che sono a disposizione per i territori. Questo dovrebbe essere da esempio per tutti i Comuni per diventare virtuosi anziché vivere solo di piagnistei come spesso avviene". Tra i nuovi consiglieri comunali passati nel movimento Diventerà Bellissima ci sono 3 donne su 4. "Il movimento - ha detto a tal proposito Giovanna Candura - sta particolamente simpatico alle donne. Le donne che sono molto operative in politica e poiché vedono che il presidente Musumeci è una persona operativa, concreta e che mantiene gli impegni presi con il popolo si avvicinano al movimento".

Quattro consiglieri comunali della provincia sono ufficilamente transitati nel movimento Diventerà Bellissima. L'ufficializzazione è avvenuta oggi all'Hotel Ventura alla presenza dei dirigenti regionali del movimento Giovanna Candura, Gianfranco Fuschi e Paolo Mattina. Si tratta dei due consiglieri comunali di Delia Linda Lo Dato e Gloria Bancheri e dei consiglieri comunali di Sommatino Filippo Cianci e Mariangela Castellano. Del movimento fanno parte anche l'ex assessore di Sommatino Barbara Castellano, l'ex consigliere provinciale Salvatore Sanfilippo e l'e'x consigliere comunale Calogero Bennici insieme a tuttta la famiglia. "Siamo orgogliosi - ha dichiarato Giovanna Candura - di vedere crescere il movimento del presidente Nello Musumeci, Diventerà Bellissima, nella provincia di Caltanissetta. Alcuni consiglieri dei comuni di Sommatino e Delia hanno deciso di dichiarare la loro appartenenza a questo movimento e questo è solo l'inizio perché questa crescita avverrà in tutti i comuni della provincia, visto che siamo in contatto costante con altre realtà, con altri consiglieri che sono ben lieti di far parte del movimento. D'altra parte l'azione del presidente Musumeci è sotto gli occhi di tutti. In quest'ultimo periodo con il covid ha lavorato benissimo e la Sicilia gliene può essere grata perché siamo riusciti a scongiurare ciò che è avvenuto in altre regioni d'Italia. Il presidente si sta impegnando molto con l'assessore alla Sanità Ruggero Razza perché la salute dei cittadini siciliani venga tutelata. Ma oltre alla salute ci deve essere la crescita economica della Regione e in tal senso la finanziaria è stata orientata e ben presto vedremo i risultati con le misure che saranno a disposizione dei sindaci, e qui ce n'è uno, Gianfilippo Bancheri, primo cittadino di Delia, che sa cogliere tutte le proposte che vengono presentate mentre ce ne sono altri che non hanno progetti esecutivi e non riescono e quindi è un problema loro non è un problema del presidente della Regione. Gianfilippo Bancheri è continuamente in contatto con la Regione e riesce a intercettare i finanziamenti che sono a disposizione per i territori. Questo dovrebbe essere da esempio per tutti i Comuni per diventare virtuosi anziché vivere solo di piagnistei come spesso avviene". Tra i nuovi consiglieri comunali passati nel movimento Diventerà Bellissima ci sono 3 donne su 4. "Il movimento - ha detto a tal proposito Giovanna Candura - sta particolamente simpatico alle donne. Le donne che sono molto operative in politica e poiché vedono che il presidente Musumeci è una persona operativa, concreta e che mantiene gli impegni presi con il popolo si avvicinano al movimento".

News Successiva Zes in Sicilia, Lorefice: "Inserite anche le aree di Caltanissetta ed Enna, notizia importantissima per i nostri territori"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare