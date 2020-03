Cronaca 311

In pensione dal primo aprile medico di Gela resterà in campo per i suoi pazienti e lo farà gratis

Ignazio Morgana si è messo a disposizione da oggi fino a fine emergenza e lo farà gratis, visto che non riceverà più alcuno stipendio

Rita Cinardi

28 Marzo 2020 11:56

Doveva andare in pensione a partire dal primo aprile e invece, considerata l'emergenza coronavirus, resterà a disposizione di tutti i suoi assistiti. La bella prova di passione per il proprio lavoro e senso del dovere arriva da Gela. Il medico in questione è Ignazio Morgana. Per evitare che i pazienti rimangano senza il loro medico e con tutte le difficoltà che comporta il dover cambiare il medico di famiglia, Morgana si è messo a disposizione da oggi fino a fine emergenza e lo farà gratis, visto che non riceverà più alcuno stipendio. Richiesta che è stata subito accolta dai vertici dell'Asp di Caltanissetta considerata la grave situazione di emergenza. Morgana, che assiste oltre mille pazienti di Gela e Butera, ha cheisto di continuare a servire i suoi concittadini. Scelta encomiabile visto che oggi tra i più colpiti dalla tragedia coronavirus sono proprio i medici di medicina generale.

Doveva andare in pensione a partire dal primo aprile e invece, considerata l'emergenza coronavirus, resterà a disposizione di tutti i suoi assistiti. La bella prova di passione per il proprio lavoro e senso del dovere arriva da Gela. Il medico in questione è Ignazio Morgana. Per evitare che i pazienti rimangano senza il loro medico e con tutte le difficoltà che comporta il dover cambiare il medico di famiglia, Morgana si è messo a disposizione da oggi fino a fine emergenza e lo farà gratis, visto che non riceverà più alcuno stipendio. Richiesta che è stata subito accolta dai vertici dell'Asp di Caltanissetta considerata la grave situazione di emergenza. Morgana, che assiste oltre mille pazienti di Gela e Butera, ha cheisto di continuare a servire i suoi concittadini. Scelta encomiabile visto che oggi tra i più colpiti dalla tragedia coronavirus sono proprio i medici di medicina generale.

News Successiva Gela, pagamento delle pensioni: davanti gli uffici postali schierato l'esercito per evitare assembramenti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare