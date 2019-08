Cronaca 161

In macchina con la droga, arrestato a Gela un 31enne: da tempo sostava con la sua auto nei pressi di una clinica

La polizia ha fermato Roberto Margani, originario di Niscemi. In auto custodiva diverse dosi di marijuana

20 Agosto 2019 17:05

Gli agenti del Commissariato di Gela hanno tratto in arresto Roberto Margani, 31 anni, originario di Niscemi con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel particolare gli operatori di Polizia effettuavano un controllo di un auto sospetta, che sostava da diverso tempo nella via Fontanarossa, all’altezza del parcheggio attiguo alla clinica Santa Barbara, a Gela, alla cui guida si trovava MARGANI Roberto. Valutate le condizioni di tempo e ambientali e le giustificazioni inattendibili fornite dallo stesso in ordine alla sua presenza in quel luogo, noto per essere una zona di spaccio di stupefacenti, gli operanti sottoponevano il predetto a perquisizione, estendendola anche all’autovettura. Occultato sotto il sedile del guidatore veniva rinvenuta una busta di cellophane contenente all’interno sostanza vegetale essiccata verosimilmente marijuana, del peso complessivo lordo di gr.700, e sotto il volante, proprio vicino alla pedaliera, altre n. 2 buste per tabacco, contenenti rispettivamente gr. 7,760 e gr. 3,057 della stessa sostanza, che veniva sequestrata.

Dopo le formalità di rito, MARGANI Roberto veniva tratto in arresto per il reato di detenzione, ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, quindi accompagnato presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, così come disposto dal P.M. di turno.

