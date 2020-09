129

In Iran finto farmaco contro il coronavirus uccide sei persone

n'organizzazione criminale lo spacciava vendendolo a 2'000 dollari

Redazione

12 Settembre 2020 11:54

Almeno sei persone sono morte a Shahriar, nella provincia di Teheran, in Iran, per essersi iniettate un falso farmaco, spacciato per Remdesivir, per combattere il coronavirus. Cinque membri di un gruppo criminale, che vendevano falsi flaconi per 450 milioni di rials (circa 2'000 dollari), sono stati arrestati. I cinque avevano già venduto 52 flaconi nella provincia di Teheran. Lo riferisce la Fars News Agency, un'agenzia di stampa iraniana. L'Iran, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, registra un totale di 22'913 morti per coronavirus e 397'801 casi confermati

Almeno sei persone sono morte a Shahriar, nella provincia di Teheran, in Iran, per essersi iniettate un falso farmaco, spacciato per Remdesivir, per combattere il coronavirus. Cinque membri di un gruppo criminale, che vendevano falsi flaconi per 450 milioni di rials (circa 2'000 dollari), sono stati arrestati. I cinque avevano già venduto 52 flaconi nella provincia di Teheran. Lo riferisce la Fars News Agency, un'agenzia di stampa iraniana. L'Iran, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, registra un totale di 22'913 morti per coronavirus e 397'801 casi confermati

News Successiva Choc negli Stati Uniti: polizia spara a un 13enne autistico in preda a una crisi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare