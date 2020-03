Cronaca 431

In giro senza un giustificato motivo, 26 persone denunciate in provincia di Caltanissetta

Sono 480 le persone controllate in tutta la provincia da parte delle forze dell'ordine. Controllati anche 273 esercizi commerciali

Redazione

28 Marzo 2020 11:51

Sono state 480 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, venerdì 27 marzo, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 26 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 273 controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento.



