In giro per la città con un sacco di marijuana: arrestati due sancataldesi trovati con due chili di droga

I due giovani sono stati bloccati dai carabinieri in via Due Fontane. Ai due sono stati concessi gli arresti domiciliari

13 Agosto 2020

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale volti al contrasto della criminalità. In tale ambito nella mattinata del 10 agosto, in San Cataldo, militari della Tenenza Carabinieri traevano in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente G.G., 21enne incensurato e F.T., 26enne con precedenti di polizia. I due venivano controllati in via Due Fontane a bordo dell’autovettura di proprietà del 21enne, al cui interno veniva notato un voluminoso sacco in cellophane. Si procedeva dunque a perquisizione veicolare e personale, che consentiva di rinvenire e porre sotto sequestro nr. 6 piante di marijuana del peso complessivo di 2 kg, materiale usato per il confezionamento, e la somma di euro 360,00.I due giovani venivano condotti in caserma, dichiarati in stato di arresto e ristretti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Ieri gli arresti sono stati convalidati e per entrambi i soggetti è stato disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.



