Cronaca 518

Gela, in giro per la città a bordo di un motorino con hashish e cocaina : arrestati due giovani

I carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 21 e 18 anni trovati in possesso di 26 grammi di sostanze stupefacenti

Redazione

14 Agosto 2019 12:42

Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela. Proprio nella serata di ieri, nell’ambito di mirato servizio finalizzato a reprimere lo spaccio nelle vie del centro abitato di Gela, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di due giovani del posto, P.V. e I.S. di 21 e 18 anni, che, fermati a bordo del loro motorino elettrico e poi perquisiti, venivano trovati in possesso di sette dosi di “hashish” nascoste nel vano portaoggetti del mezzo, ed una dose di cocaina, di cui i due avevano provato a disfarsi gettandola prima di essere bloccati. I Carabinieri estendevano poi il controllo all’interno del loro domicilio, rinvenendo ulteriori involucri contenenti, al loro interno, altre dosi già pronte per lo smercio, per un totale di 26 grammi circa di “marijuana” e vari materiali per il taglio, la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. A seguito di ciò i giovani sono stati tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, posti ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Gela in attesa di giudizio.

