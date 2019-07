Cronaca 1677

In fiamme sulla Caltanissetta - Gela cisterna che trasportava vino: traffico bloccato sulla SS 626

A prendere fuoco sarebbe stato uno pneumatico. Il tir è bloccato lungo la 626 nei pressi dello svincolo per Pietraperzia

Redazione

09 Luglio 2019 11:32

Per la presenza di un mezzo pesante in fiamme, il traffico sulla strada statale 626 “Della Valle del Salso” è provvisoriamente bloccato al km 10,700, in prossimità dell’innesto con la Ss 640 dir. Si tratta di un mezzo pesante che trasportava vino. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme e il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Non si registrano feriti. Le fiamme sarebbero partite da uno pneumatico. Sul posto anche la Polizia Stradale.











