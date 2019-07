Cronaca 287

In casa teneva marijuana ed eroina, arrestato un riesino grazie anche all'ausilio di "Ron"

I carabinieri, insospettiti da un insolito via vai davanti ad un portone d'ingresso di una palazzina, hanno proceduto al controllo dell'abitazione di una coppia di giovani

Redazione

14 Luglio 2019 21:20

Continua ininterrottamente l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che, anche nella serata di ieri, hanno effettuato numerosi controlli. Nell’ambito di mirati servizi di osservazione, i militari dell’Arma di Riesi e del NORM, insospettiti da un insolito via vai davanti ad un portone d’ingresso di una palazzina, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di una coppia di giovani riesini, F.R. e C.C.D. di 34 e 26 anni, tra l’altro già noti agli operanti, che, perquisiti all’interno del loro domicilio, anche grazie all’ausilio di “RON”, l’unità cinofila dell’Arma, sono stati trovati in possesso di un involucro contenente, numerose dosi già pronte per lo smercio, di quasi un etto e mezzo di “marijuana” e di una ventina di dosi di eroina. A seguito di ciò i giovani sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, posti a disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta in attesa di giudizio, venendo poi associati, con non poca difficoltà, in carcere. L’uomo ha infatti dato in escandescenza danneggiando un veicolo dell’Arma e dovrà quindi rispondere anche di resistenza a p.u., tentata evasione e danneggiamento del veicolo .

Continua ininterrottamente l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela che, anche nella serata di ieri, hanno effettuato numerosi controlli. Nell’ambito di mirati servizi di osservazione, i militari dell’Arma di Riesi e del NORM, insospettiti da un insolito via vai davanti ad un portone d’ingresso di una palazzina, hanno proceduto al controllo dell’abitazione di una coppia di giovani riesini, F.R. e C.C.D. di 34 e 26 anni, tra l’altro già noti agli operanti, che, perquisiti all’interno del loro domicilio, anche grazie all’ausilio di “RON”, l’unità cinofila dell’Arma, sono stati trovati in possesso di un involucro contenente, numerose dosi già pronte per lo smercio, di quasi un etto e mezzo di “marijuana” e di una ventina di dosi di eroina. A seguito di ciò i giovani sono stati tratti in arresto e, dopo le formalità di rito, posti a disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta in attesa di giudizio, venendo poi associati, con non poca difficoltà, in carcere. L’uomo ha infatti dato in escandescenza danneggiando un veicolo dell’Arma e dovrà quindi rispondere anche di resistenza a p.u., tentata evasione e danneggiamento del veicolo .

News Successiva Omicidi e mafia, il clan Cammarata alla sbarra: il comune di Riesi si costituisce parte civile

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews