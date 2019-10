Cronaca 1010

In casa aveva 98 grammi di hashish e 450 euro in contanti, arrestato a Caltanissetta un 49enne

La polizia prima ha fermato l'uomo, Emanuele Giardina, in via De Gasperi per un controllo. Poi durante una perquisizione ha scoperto che nascondeva la droga

Redazione

14 Ottobre 2019 14:07

I poliziotti della sezione volanti sabato scorso hanno arrestato Emanuele Giardina, quarantanovenne nisseno, con precedenti giudiziari, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 98,2 grammi di hashish e circa 450 euro in contanti. Gli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in via De Gasperi, hanno fermato il Giardina che transitava a bordo della propria autovettura. Dopo il controllo eseguito sul mezzo, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Di seguito all’atto di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti: 98,2 grammi di hashish, suddivisa in un pezzo unico di 67,2 grammi e in 50 altri pezzi, sotto il grammo, confezionati e pronti per lo spaccio, 447,50 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, un cutter intriso di hashish, un grinder per triturare la marijuana, un coltello e un rotolo di carta di alluminio, utilizzata per confezionare lo stupefacente da spacciare. Detto materiale è stato sottoposto a sequestro. Il Giardina è stato condotto in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.



I poliziotti della sezione volanti sabato scorso hanno arrestato Emanuele Giardina, quarantanovenne nisseno, con precedenti giudiziari, colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 98,2 grammi di hashish e circa 450 euro in contanti. Gli agenti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in via De Gasperi, hanno fermato il Giardina che transitava a bordo della propria autovettura. Dopo il controllo eseguito sul mezzo, i poliziotti si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Di seguito all’atto di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti: 98,2 grammi di hashish, suddivisa in un pezzo unico di 67,2 grammi e in 50 altri pezzi, sotto il grammo, confezionati e pronti per lo spaccio, 447,50 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione, un cutter intriso di hashish, un grinder per triturare la marijuana, un coltello e un rotolo di carta di alluminio, utilizzata per confezionare lo stupefacente da spacciare. Detto materiale è stato sottoposto a sequestro. Il Giardina è stato condotto in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica, condotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.



Caltanissetta, sorpresi nei pressi della stazione con oltre 7 chili di hashish nascosti in una scatola per scarpe, arrestati due nigeriani

News Successiva Niente patrocinio alla sagra per neomelodico palermitano. Il sindaco: "Canta la mafia"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews