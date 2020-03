Cronaca 253

In Belgio muore una bimba di soli 12 anni: è la più giovane vittima in Europa deceduta per Coronavirus

Lo hanno annunciato le autorità locali. In Francia è morto un ragazzo di 16 anni e in Portogallo un adolescente di 14

Redazione

31 Marzo 2020 16:24

In Belgio, una bimba di 12 anni è morta a causa del coronavirus. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie locali stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. "E' un evento molto raro ma che ci ha sconvolti", ha detto il virologo Emmanuel André nel corso della consueta conferenza stampa, scrive Le Soir. La bimba è la più giovane vittima in Europa, secondo il giornale ricordando che in Francia si è registrato il decesso di un'adolescente di 16 anni e in Portogallo di un ragazzo di 14.

