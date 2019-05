Cronaca 709

In auto con 20 grammi di cocaina, arrestati a Gela due presunti pusher

I ragazzi sono stati fermati in contrada Spinasanta. E' stato il loro atteggiamento ad insospettire i carabinieri

Redazione

18 Maggio 2019 10:33

Due ragazzi sono stati fermati a bordo di un'auto in contrada Spinasanta a Gela con sacchetto con 20 grammi di cocaina. I militari della stazione di Niscemi con la collaborazione del Norm del reparto territoriale di Gela, hanno arrestato due giovani G.V., di 35 anni, e B.N., di 23 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I ragazzi fermati hanno mostrato nervosismo durante il controllo, così i militari hanno approfondito l’accertamento. I giovani, a quel punto, hanno cercato di dissuadere i carabinieri consegnando una dose di cocaina, dicendo che fosse per uso personale.

I militari hanno comunque approfondito la perquisizione personale e veicolare rinvenendo, ben nascosto in un vano nascosto ricavato nel mezzo un sacchetto contenente oltre 20 grammi di cocaina. Sono stati inoltre trovati materiale per la pesatura, il taglio ed il confezionamento oltre ad alcune centinaia di euro.



