In arrivo una perturbazione estiva: previsti nei prossimi giorni temporali anche in Sicilia

In arrivo un’insolita perturbazione estiva con nubifragi. Migliora da martedì, ma giovedì nuovi temporali al nord con pioggia prevista anche nella nostra isola

Redazione

14 Luglio 2019 20:41

In arrivo un’insolita perturbazione estiva con nubifragi, Migliora da martedì, ma giovedì nuovi temporali al nord con pioggia prevista anche in Sicilia.Ecco nel dettaglio le previsioni di 3Bmeteo.com: nel cuore dell’estate un’insolita perturbazione seguita da aria piuttosto fresca in quota, raggiungerà l’Italia e il Mediterraneo nella giornata di lunedì causando un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del nostro Paese, in particolare sulle regioni di Nord-Ovest e del medio-alto Tirreno, aree che saranno interessate da precipitazioni diffuse e localmente intense, anche a carattere di nubifragio e di temporale. Nel pomeriggio di lunedì le temperature risulteranno intorno - o anche inferiori - ai 20 gradi tra Piemonte, Ovest Lombardia, Emilia occidentale e aree interne della Liguria.

La parte più avanzata di questa perturbazione farà sentire i suoi primi effetti già a partire dal tardo pomeriggio di domenica 14 luglio, con la formazione di acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi centro-occidentali e sulle pianure del Nord-Ovest, in estensione tra sera e notte anche su Liguria, Emilia Romagna, Triveneto, Toscana e Appennino centrale; complessivamente stabile al Sud, seppur con nuvolosità in deciso aumento pressoché ovunque nel corso della notte.





