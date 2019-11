Eventi 973

Arriva una nuova ondata di maltempo: in Sicilia piogge intense e venti di Scirocco. Scenderanno anche le temperature

Secondo gli esperti, da domani le condizioni meteo dovrebbero peggiorare. Nell'isola le piogge sono attese per giovedì

Redazione

26 Novembre 2019 13:10

Nuova ondata di maltempo in arrivo in tutta Italia. Secondo gli esperti del sito www.iLMeteo.it da mercoledì 27 novembre è prevista una nuova perturbazione con precipitazioni anche di moderata intensità sul Nord, giungendo anche sulle regioni tirreniche centrali e la Campania. Tornerà a cadere la neve sui rilievi alpini, con maggior intensità su quelli centro orientali, a quote mediamente comprese tra i 1400 e i 1500 metri.Giovedì, poi, il centro di bassa pressione scivolerà ulteriormente verso sud, andando ad interessare ancora una volta le regioni del medio e basso Tirreno e la Sicilia. Tenderà a migliorare nuovamente al Nord, con ampie schiarite che coinvolgeranno anche tutta la fascia adriatica. Venerdì e sabato dovrebbero esserci due giornate piuttosto soleggiate salvo per qualche pioggia che interesserà il basso Tirreno.

Domenica invece l’arrivo di una nuova perturbazione attiverà nuovamente i venti di Scirocco con le prime piogge che cominceranno a bagnare Piemonte e Liguria.

Dal prossimo 3 dicembre arriverà un'ondata di freddo tipicamente invernale che interesserà gran parte delle regioni.





