In arrivo il super caldo in Sicilia, temperature intorno ai 39 °C in alcune province

Secondo le previsioni di 3Bmeteo il caldo sarà presente su tutta la Sicilia dove verranno registrati valori superiori a 30 °C

19 Luglio 2020 19:59

La settimana che sta per iniziare sarà caratterizzata dal grande caldo e così le piogge degli ultimi giorni saranno soltanto un lontano ricordo. Secondo le previsioni di 3Bmeteo il caldo sarà presente su tutta la Sicilia dove verranno registrati valori superiori a 30 °C ed in particolar modo nell'entroterra.Le temperature saranno in costante aumento fino ad attestarsi, nella seconda parte della settimana, sui 39 gradi nel Catanese.



