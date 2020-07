Salute 438

In arrivo da Taiwan un tir con migliaia di dispositivi di sicurezza, sono destinati alla diocesi di Caltanissetta

Alla diocesi verranno consegnate 30mila mascherine, 20mila paia di guantichirurgici e 200 thermo scanner

Redazione

28 Luglio 2020 21:02

Venerdì 31 luglio alle ore 12.00, nella sala del Museo Diocesano, la prima consigliera dell’Ambasciata, dott. Begonia Tsai, consegnerà ufficialmente al Vescovo Mons. Mario Russotto il contenuto di un TIR che è già in viaggio verso Caltanissetta: 30.000 mascherine di tipo FFKN 95, 20.000 paia di guanti chirurgici e 200 thermo scanner per la misurazione della temperatura.È un altro segno di solidarietà, il terzo intervento in pochi mesi, per fronteggiare la pandemia nel nostro territorio al quale la Repubblica di Taiwan è particolarmente legata grazie all’opera svolta negli ultimi anni dai nostri missionari, in particolare da padre Calogero Orifiamma.

Il materiale sanitario sarà distribuito nel territorio diocesano dalla rete della Caritas, diretta da Giuseppe Paruzzo, che sarà presente alla consegna di venerdì prossimo.

Il respiro della mondialità che attraversa la presenza missionaria e solidale della Diocesi nissena, costruisce legami importanti di condivisione e di solidarietà, che in questi mesi di emergenza-pandemia sono stati la risposta più efficace e il metodo migliore per fronteggiare l’insidia del contagio nello spirito dell’amicizia tra i popoli.



