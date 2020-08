Cronaca 1090

In arrivo a Caltanissetta altri 370 migranti, rinforzi da esercito e polizia. Il sindaco: "Così non va"

Oggi una lunga trattativa da parte del sindaco con i rappresentanti del Governo. In arrivo altri 80 militari

Rita Cinardi

03 Agosto 2020 21:06

Sono in arrivo altri 370 immigrati al Cara di Pian del Lago di Caltanissetta che domani mattina sarà lasciato dagli ultimi 20 migranti che hanno finito la quarantena e che adesso saranno smistati in altre città italiane. Oggi a tal proposito si è tenuta una riunione in Prefettura. “A Caltanissetta arriveranno altri 80 militari dell'esercito a protezione del Cara – ha detto il sindaco Roberto Gambino - e due squadre della Polizia di Stato. Sono sempre troppo pochi, così non va. La struttura sarà evacuata come ho chiesto ma in attesa di altri arrivi. Quasi tutti gli ospiti hanno chiesto asilo politico e seguiranno il loro iter. Mi ha appena chiamato il prefetto Michele di Bari capo dipartimento del Ministero dell'Interno per l'immigrazione. Mi ha chiesto di aiutarli in questa emergenza umanitaria. Nel corso del comitato ordine e sicurezza in prefettura ho fatto presente che non è possibile gestire un'emergenza senza uomini, forze, sicurezze, garanzie. È umano immedesimarsi nella situazione di ciascuno di loro, storie, vite, famiglie. Porto Empedocle è al collasso, l'ho visto con i miei occhi, è una situazione di accoglienza ai limiti della sopravvivenza, quasi da girone dantesco. Ma la mia città va tutelata, l'ho detto dinnanzi le più alte cariche dello Stato e lo ribadisco adesso. Sono decisioni superiori è vero. Ma questo non ci limita per fortuna, nel dire che il Cara non può ospitare altri immigrati e che io da primo cittadino devo tutelare il benessere dei nisseni. Non ci possiamo permettere un'altro esodo di massa".

